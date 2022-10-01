Россия пребывает в смятении: как США предостерегают агрессора от применения ядерного оружия

США предупредили Россию о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия. Однако Вашингтон намеренно не раскрывает все карты относительно того, каким может быть ответ.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Ярослав Божко. По его словам, коммуникация между США и Россией по ядерной тематике проходит не только на уровне официальных ведомств.

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Как отметил Божко, также существует стратегический контакт на уровне советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

США используют подход стратегической неопределенности

По словам политолога, Москву предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия по разным каналам.

Ярослав Божко Политолог США в своей политике целенаправленно используют подход к стратегической неопределенности. Они не дают Российской Федерации осознать точное перечисление действий, которые будут реализованы в результате тех или иных шагов, в том числе и в случае ядерного удара. Это делается для того, чтобы Россия находилась в некотором смятении.

Он добавил, что поэтому Москва не до конца понимает, какой именно ответ получит от США.

Сдержат ли Россию предупреждения США

Однако, по словам Божко, любое предупреждение Вашингтона в Кремле воспринимают по-своему.

Для России США – это враг. Из-за этой призмы враждебности все действия Вашингтона кажутся россиянам значительно более агрессивными и смелыми,

– отметил он.

Политолог добавил, что предупреждения США не гарантируют, что Россия к ним прислушивается и не использует ядерное оружие.

"Холодный душ для Москвы"

Однако ответ Вашингтона может очень удивить Кремль.

Даже удар конвенционными средствами, например ракетами Tomahawk, для России станет шоком. Это может привести к каким-либо политическим последствиям, цепочку которых вообще невозможно прогнозировать,

– отметил Божко.

Политолог подчеркнул, что даже неядерный ответ США в ответ на ядерную эскалацию будет "серьезным холодным душем для Москвы".

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