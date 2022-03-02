США предупредили, что будут перехватывать российские самолеты в воздушном пространстве, – СМИ

2 марта 2022 , 16:37
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Ранее в США сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Все самолеты РФ будут перехватывать в небе.

РосСМИ выяснили, что американские власти могут перехватывать российские самолеты в воздушном пространстве США.

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В таком случае экипаж будут задерживаться.

Добавим, что весь мир жестко осуждает циничное вторжение российских оккупантов на территорию Украины. К строгим санкциям, которые уже ввели против чиновников, олигархов и компаний страны-агрессорки, прибавится и запрет нарушать пространство некоторых стран.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

  • Великобритания
  • Молдова
  • Финляндия
  • Северная Македония
  • Албания
  • Исландия
  • Канада (первое государство за пределами Европы)
  • Швейцария
  • США

И 27 государств Европейского Союза:

  • Польша
  • Чехия
  • Эстония
  • Румыния
  • Латвия
  • Литва
  • Словения
  • Ирландия
  • Болгария
  • Нидерланды
  • Австрия
  • Германия
  • Швеция
  • Италия
  • Бельгия
  • Франция
  • Дания
  • Норвегия
  • Португалия
  • Греция
  • Мальта
  • Люксембург
  • Испания
  • Кипр
  • Словакия
  • Венгрия
  • Хорватия

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Автор: Марія Бондар