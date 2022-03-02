США предупредили, что будут перехватывать российские самолеты в воздушном пространстве, – СМИ

Ранее в США сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Все самолеты РФ будут перехватывать в небе.

РосСМИ выяснили, что американские власти могут перехватывать российские самолеты в воздушном пространстве США.

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В таком случае экипаж будут задерживаться.

Добавим, что весь мир жестко осуждает циничное вторжение российских оккупантов на территорию Украины. К строгим санкциям, которые уже ввели против чиновников, олигархов и компаний страны-агрессорки, прибавится и запрет нарушать пространство некоторых стран.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

Великобритания

Молдова

Финляндия

Северная Македония

Албания

Исландия

Канада (первое государство за пределами Европы)

Швейцария

США

И 27 государств Европейского Союза:

Польша

Чехия

Эстония

Румыния

Латвия

Литва

Словения

Ирландия

Болгария

Нидерланды

Австрия

Германия

Швеция

Италия

Бельгия

Франция

Дания

Норвегия

Португалия

Греция

Мальта

Люксембург

Испания

Кипр

Словакия

Венгрия

Хорватия

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