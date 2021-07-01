Военные эксперты в США предупредили Украину об обострении войны с Россией – Голос Америки

1 июля 2021 , 00:12
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Источник:

"Голос Америки" на 24 канале

Украине не стоит ослаблять свои действия, направленные на защиту границ от России. Дело в том, что военное обострение может случиться уже летом.

Такое мнение высказал экс-командующий войсками США в Европе Бен Годжес. Он считает, что в Украине будет долгое и горячее лето.

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"Россияне остановятся только тогда, когда их остановят. Они только продвигаются вперед и это то, что будет происходить летом в Украине", – сказал он.

Он убежден, что главный приоритет Кремля – закрепить за собой Азовское море, взять Мариуполь и Бердянск.

Думаю, в планах также Одесса. Однако, возможно, уже в 2022 году,
– заверил Годжес.

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Учения "Си Бриз": кратко

  • Страны НАТО и Россия внимательно следят и изучают поведение друг друга во время учений "Си Бриз-2021" – они продлятся до 10 июня.
  • Эти учения в 2021 году – самые масштабные, ведь в них участвует более 30 стран.
  • Маневры будут отрабатывать в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Автор: Тетяна Пасічник