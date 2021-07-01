Военные эксперты в США предупредили Украину об обострении войны с Россией – Голос Америки
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Украине не стоит ослаблять свои действия, направленные на защиту границ от России. Дело в том, что военное обострение может случиться уже летом.
Такое мнение высказал экс-командующий войсками США в Европе Бен Годжес. Он считает, что в Украине будет долгое и горячее лето.
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"Россияне остановятся только тогда, когда их остановят. Они только продвигаются вперед и это то, что будет происходить летом в Украине", – сказал он.
Он убежден, что главный приоритет Кремля – закрепить за собой Азовское море, взять Мариуполь и Бердянск.
Думаю, в планах также Одесса. Однако, возможно, уже в 2022 году,
– заверил Годжес.
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Учения "Си Бриз": кратко
- Страны НАТО и Россия внимательно следят и изучают поведение друг друга во время учений "Си Бриз-2021" – они продлятся до 10 июня.
- Эти учения в 2021 году – самые масштабные, ведь в них участвует более 30 стран.
- Маневры будут отрабатывать в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.