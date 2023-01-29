США готовят предупреждение Турции из-за помощи России в обходе санкций

США намерены предупредить Турцию об отрицательных последствиях в случае помощи России обойти американские санкции. Для этого Турцию посетит представитель Минфина США.

Представитель Минфина США сообщил, что заместитель министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон 2 – 3 февраля посетит Анкару и Стамбул, где проведет встречи с представителями правительства, бизнеса и финансовых учреждений.

Обратите внимание Санкции не проблема: Россия получает нидерландские чипы в "Шахиды", ракеты и вертолеты, – СМИ

США пытаются помешать России получать технологии двойного назначения

В ходе встреч замминистра подчеркнул необходимость избегать транзакций, связанных с возможной передачей России технологий двойного назначения, которые в итоге могут быть использованы российскими военными.

По словам спикера, во время переговоров Нельсон намерен подтвердить решимость Вашингтона продолжать агрессивно применять законы и санкции в отношении России и других нарушителей международных правил.

Лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с субъектами, находящимися под санкциями,

– сказал спикер Минфина США.

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США посетит Турцию для обсуждения с турецкими партнерами по соблюдению антироссийских санкций.

Нельсон также намерен обсудить усилия США по пресечению попыток России уклониться от санкций и экспортного контроля, введенных в связи с ее жестокой войной против Украины, дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, подрывающими экономический рост рисками незаконного финансирования и иностранными инвестициями.

Турция осудила войну, но не поддерживает санкции против России