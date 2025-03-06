"Уже работаем": Умеров назвал страну, от которой Украина может получать разведданные

По словам министра обороны Рустема Умерова, пока Украина еще не имеет информации о том, как именно будет ограничен доступ к разведывательным данным. Однако работа над поиском альтернативных источников уже ведется.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Рустема Умерова во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии в Берлине.

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Какая страна может начать предоставлять разведданные Украине

Умеров рассказал журналистам, что пока не известно, какой именно разведывательной информацией США не будут делиться с Украиной.

По обмену разведданными мы еще не получили информацию, относительно того, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также,

– отметил министр обороны.

Напомним, что накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил информацию, что США остановили предоставление Украине оружия и разведывательных данных. В то же время он отметил, что эта пауза – временная.

К слову, на этом фоне Франция уже предложила Украине свою разведку. Такую инициативу озвучил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.