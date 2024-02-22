В США военный полигон "превратили" в Украину для тренировок, – WP

Американские военные сделали свой полигон похожим на Украину. Речь идет о Форт-Ирвин в штате Калифорния.

Как пишет издание, американские военные извлекают уроки из полномасштабной российско-украинской войны. Именно поэтому они изменили свой полигон в пустыне Мохаве.

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Как изменился полигон

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины четко показала Пентагону, что расчеты на поле боя фундаментально изменились за годы. Благодаря высокоточному оружию, беспилотникам и цифровому наблюдению риск для личного состава может выходить далеко за пределы линии фронта.

США пересматривают свой подход к ведению боевых действий, в значительной степени отказавшись от сценария борьбы с повстанцами. Поэтому в Калифорнии изменили структуру военного полигона. Локация больше не похожа на территорию Афганистана или Ирака, с которой раньше могли сталкиваться американские солдаты. Полигон теперь напоминает Украину, в которой зигзагообразные окопные линии пересекают позиции на фронте.

Зимой объект заняла 1-я бронетанковая дивизия. Пока солдаты вели имитацию боев, командующий Тейлор объяснил трансформационное влияние Украины на то, как армия мыслит и готовится к бою. По его словам, российская артиллерия усложнила маневр, а командные пункты стали неживучими.

Такой вид теперь имеет военный полигон в США / Фото The Washington Post

Война в Украине повлияла на Пентагон

В материале отмечается, что США изучают действия как Украины, так и России. Засекреченное годовое исследование уроков поможет Пентагону создать следующую Стратегию национальной обороны. Этот масштабный документ согласовывает множество приоритетов американского оборонного ведомства. Высокопоставленный анонимный военный чиновник назвал полученные из российско-украинской войны уроки "вечным ресурсом". Он также заметил, что характер войны меняется.

Как пишет издание, война в Украине поставила под сомнение основные предположения США. Директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон заявила, что российско-украинская война превратилась в изнурительный фестиваль, когда каждая сторона пытается истощить другую. Еще эта война осложнила давнюю веру Пентагона в то, что дорогое высокоточное оружие является основным элементом для победы в конфликтах.

Обе стороны в российско-украинской войне активно используют недорогие БПЛА, которые способны обойти обнаружение. Это заставило американских военачальников задуматься о возможных пробелах в их возможностях. Армия США начала экспериментировать со сбросом небольших боеприпасов с дронов.

Украина продемонстрировала, что все, что делают американские войска на местах, нуждается в переосмыслении. Теперь Пентагон хочет сосредоточиться на подготовке к гипотетическим конфликтам с более опытными противниками, такими как Россия или Китай.