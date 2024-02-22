Як пише видання, американські військові засвоюють уроки з повномасштабної російсько-української війни. Саме тому вони змінили свій полігон у пустелі Мохаве.

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Як змінився полігон

Розв'язана Росією повномасштабна війна проти України чітко показала Пентагону, що розрахунки на полі бою фундаментально змінилися за роки. Завдяки високоточній зброї, безпілотникам та цифровому спостереженню ризик для особового складу може виходити далеко за межі лінії фронту.

США переглядають свій підхід до ведення бойових дій, значною мірою відмовившись від сценарію боротьби з повстанцями. Тому у Каліфорнії змінили структуру військового полігону. Локація більше не схожа на територію Афганістану чи Іраку, з якою раніше могли стикатися американські солдати. Полігон тепер нагадує Україну, в якій зигзагоподібні окопні лінії перетинають позиції на фронті.

Взимку об'єкт зайняла 1-ша бронетанкова дивізія. Поки солдати вели імітацію боїв, командувач Тейлор пояснив трансформаційний вплив України на те, як армія мислить та готується до бою. За його словами, російська артилерія ускладнила маневр, а командні пункти стали неживучими.

Такий вигляд тепер має військовий полігон у США / Фото The Washington Post

Війна в України вплинула на Пентагон

У матеріалі зауважується, що США вивчають дії як України, так і Росії. Засекречене річне дослідження уроків допоможе Пентагону створити наступну Стратегію національної оборони. Цей масштабний документ узгоджує безліч пріоритетів американського оборонного відомства. Високопоставлений анонімний військовий чиновник назвав отримані з російсько-української війни уроки "вічним ресурсом". Він також зауважив, що характер війни змінюється.

Як пише видання, війна в Україні поставила під сумнів основні припущення США. Директорка оборонної програми в Центрі нової американської безпеки Стейсі Петтіджон заявила, що російсько-українська війна перетворилася на виснажливий фестиваль, коли кожна сторона намагається виснажити іншу. Ще ця війна ускладнила давню віру Пентагону в те, що дорога високоточна зброя є основним елементом для перемоги в конфліктах.

Обидві сторони у російсько-українській війні активно використовують недорогі БпЛА, які здатні обійти виявлення. Це змусило американських воєначальників задуматися про можливі прогалини в їхніх можливостях. Армія США почала експериментувати зі скиданням невеликих боєприпасів з дронів.

Україна продемонструвала, що все, що роблять американські війська на місцях, потребує переосмислення. Тепер Пентагон хоче зосередитися на підготовці до гіпотетичних конфліктів з більш досвідченими супротивниками, такими як Росія чи Китай.