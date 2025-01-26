Трамп приостановил выделение международной помощи: какие программы по Украине работают, а какие нет

Вчера издание Politico сообщило, что Госдеп США остановил всю иностранную помощь на 90 дней, включая проекты в Украине. Однако наша страна продолжит получать военную помощь.

Что касается гуманитарной помощи, Украина и другие страны мира, не будут ее получать в течение 90 дней. Подробнее о программах 24 Канала рассказала ведущая Адриана Кучер, отметив, что проекты военной поддержки нашей страны не имеют отношения к Госдепу.

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Какие программы по Украине работают, а какие нет

Ведущая объяснила, что Украина имеет 3 программы военной помощи от США:

PDA (Presidential Drawdown Authority) – работает в рамках президентских полномочий, Дональд Трамп может передавать нашей стране оружие со складов Пентагона;

(Presidential Drawdown Authority) – работает в рамках президентских полномочий, Дональд Трамп может передавать нашей стране оружие со складов Пентагона; USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) – распорядителем денег является Пентагон, у которого оружие для Украины может заказывать Министерство обороны США;

(Ukraine Security Assistance Initiative) – распорядителем денег является Пентагон, у которого оружие для Украины может заказывать Министерство обороны США; FMF (Foreign Military Financing) – распорядителем денег выступает Госдеп, корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриша сообщил, что средства из этой программы потратили уже давно.

Кучер заметила, что к первым двум программам Госдеп США не имеет никакого доступа, это 2 крупнейшие программы поддержки Украины

Указ Госдепа США вообще не касается дальнейшей военной поддержки Украины,

– подчеркнула она.

Между тем приказ Госдепа США касается Украины в рамках другой финансовой помощи – USAID. Это деньги от посольства США, в рамках которой финансируются государства по всему миру, включая нашу страну. Речь идет о гуманитарной помощи.

"Здесь помощь для Украины приостановлена в течение 90 дней. Имеем подтверждение из различных некоммерческих организаций в Украине, которые сейчас пересматривают свою работу, сокращают проекты, увольняют подрядчиков или сотрудников", – отметила ведущая.