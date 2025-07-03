Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Вадим Денисенко, отметив, что это решение могло быть принято из-за ситуации, которая возникла с безопасностью в Украине и на Ближнем Востоке. США решили проверить количество собственного вооружения, которое лежит на складах.

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Почему США приостановили поставки оружия

Вадим Денисенко подчеркнул, что уже не первый год продолжаются дискуссии о том, что американский ВПК не справляется с теми задачами, которые были поставлены, ввиду начала российско-украинской войны.

Пока говорить, что происходит что-то чрезвычайно плохое нельзя. По состоянию на сейчас, насколько я понимаю, по наиболее критическим для нас видах помощи, которая должна была бы поступать от Пентагона, она и дальше будет продолжаться,

– сказал политолог.

По его мнению, обострение этой ситуации в медиа является безосновательным, ведь создает "пред панические настроения у многих украинцев".

Важно! Вашингтон временно остановил поставки оружия Украине, в частности критических ракет для систем ПВО Patriot, аргументируя это необходимостью сохранения оборонного потенциала США. Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что первоочередная задача – гарантировать собственную безопасность, быть готовыми к защите и сдерживанию угроз. В пример он привел удары американских B-2 по иранским ядерным объектам как демонстрацию силы США.

Денисенко отметил, что между Украиной и Соединенными Штатами Америки продолжается разговор, в частности, какие виды вооружения на самом деле приостанавливает поставлять Пентагон, когда это может быть восстановлено и как это можно заменить, купив в других странах. Однако на это США должны дать разрешение.

Он добавил, что, несмотря на сложность ситуации, не стоит паниковать, ведь детали информации о приостановлении военной помощи США будут еще уточняться.