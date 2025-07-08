Приостановление военной помощи Украине: в Белом доме сказали, чей это приказ и какая цель

В Белом доме объяснили, кто стоит за приостановлением военной помощи Украине. Там отметили, что речь идет не только о нашем государстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт.

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Прекращение помощи – "стандартный обзор" от Гегсета

По словам Кэролайн Левитт, пересмотр поставок американского оружия и военной техники касается всех стран, а не только конкретно Украины.

Пресс-секретарь Белого дома назвала это "стандартным обзором", который глава Пентагона Пит Гегсет поручил провести, вступив в должность.

Этот обзор нужен, чтобы убедиться, что все, что отправляется, соответствует интересам Америки. Это пауза, чтобы убедиться, что все, что Пентагон отправляет туда, – в лучших интересах наших военных и наших мужчин и женщин в форме,

– заявила она.

К слову, WSJ пишет, что якобы Трамп заверил Зеленского, что США восстановят и пришлют столько военной помощи, сколько смогут. Такое заявление американский президент сделал на фоне длительных безуспешных попыток заставить Россию к переговорам об окончании войны.