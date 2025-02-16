США спросили Европу о гарантиях безопасности для Украины: Reuters раскрыли детали "опросника"

На прошлой неделе США направили европейским правительствам дипломатический демарш, состоящий из 6 пунктов. Американские политики спросили у своих союзников, что им нужно от Вашингтона для реализации мер безопасности в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Агентство якобы ознакомилось с соответствующим документом.

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Что спросили у европейцев

Кроме того, в "опроснике" говорится о странах, которые могли бы присоединиться к обеспечению гарантий и были бы готовы развернуть свои войска в Украине в рамках мирного урегулирования, а также какой может быть численность любых сил во главе с Европой.

Пункт об ожиданиях от Вашингтона должен быть положительно воспринят многими европейскими правительствами, что четко дали понять – они могут предоставить гарантии безопасности только при поддержке США.

Какие требования по поддержке со стороны США, если таковые имеются, ваше правительство считает необходимыми для своего участия в этих механизмах безопасности? В частности, какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы, по вашему мнению, потребуются от США?

– говорится в этом вопросе.

Как отреагировали в Европе

Двое дипломатов якобы сообщили, что обсуждение реакции европейских столиц еще продолжается. В то же время некоторые политики считают, что ответ должен быть коллективным.

Напомним, завтра, 17 февраля, в Париже состоится экстренный саммит европейских лидеров, организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Там планируют обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Участие других сторон и усиление санкций

В "опроснике" также интересуются, какие европейские или третьи страны могли бы или хотели бы присоединиться к такому соглашению, а также готовы ли их государства развернуть войска в Украине в рамках мирного урегулирования.

Если бы военные силы третьих стран были развернуты в Украине в рамках мирного урегулирования, какой, по Вашему мнению, должна быть необходимая численность таких сил во главе с Европой? Как и где эти силы были бы развернуты, и на какой срок?

– текст еще одного вопроса.

У европейских правительств также спрашивают, к каким действиям США, союзники и партнеры должны быть готовы, если Россия нападет на эти силы, и что правительства были бы готовы сделать для усиления санкций против агрессора.

Какие дополнительные возможности, оборудования и варианты технической поддержки ваше правительство готово предоставить Украине, чтобы улучшить ее переговорные позиции и усилить давление на Россию?

– говорится в документе.