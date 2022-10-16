США призвали Китай и Индию предупредить Россию о последствиях ядерного удара

Вашингтон призывает Индию и Китай дать России четкий сигнал о последствиях применения ядерного оружия в Украине. Мир должен предупредить агрессора, что это недопустимо.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. Он также рассказал, каким будет ответ Вашингтону.

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По словам чиновника, если Россия применит тактическое ядерное оружие малой мощности или ударит им в Черном море, Байден будет реагировать одинаково. То есть ответ будет жестким, несмотря на масштабы атаки.

Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, здесь нет разницы,

– подчеркнул Салливан.

Эксперты уверены, что ядерный удар скинет на Путина все негативные последствия со стороны мирового сообщества. Это может вызвать реакцию и тех государств, которые пытаются занимать нейтральную позицию, в частности страны глобального Юга – Китай, Индия и Египет.

Снизилась ли "ядерная угроза"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Кремль уже получил предупреждение о реакции на попытку применить ядерное оружие. Есть протокол, согласно которому действуют ядерные государства.

Поэтому, испугавшись, Россия постепенно уменьшает свои риторические угрозы.

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