США призывает как можно скорее избрать нового руководителя САП

САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров. В то же время подразделение имеет влияние на все антикоррупционные дела в нашей стране.

Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", посвященной Международному дню борьбы с коррупцией.

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Она отметила, что учитывая важность независимости САП, Штаты рады продвижению в процессе отбора нового специального антикоррупционного прокурора, которій произошел после значительных задержек.

Мы (США – 24 канал) призываем немедленно завершить процесс назначения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году этот процесс был завершен,

– подчеркнула Кристина Квин.

Американский дипломат добавила, что США поддерживают работу Украины в построении антикоррупционной инфраструктуры, принимая активное участие в ее создании, и продолжат помогать в этом направлении.

Конкурс на руководителя САП: коротко

В конце января текущего года начался конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Весной утвердили список 133 претендентов, которые могут возглавить руководящие должности. Отбор на постоянного руководителя САП не прошел Максим Грищук.

До финала дошли двое кандидатов: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генерального прокурора.

Юрист ЦПК Елена Щербан предполагает, что к затягиванию конкурса может быть причастен заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что 25 ноября очередное заседание по избранию руководителя САП снова сорвали.

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