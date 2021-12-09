США призывает как можно скорее избрать нового руководителя САП
Источник:24 канал
САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров. В то же время подразделение имеет влияние на все антикоррупционные дела в нашей стране.
Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", посвященной Международному дню борьбы с коррупцией.
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Она отметила, что учитывая важность независимости САП, Штаты рады продвижению в процессе отбора нового специального антикоррупционного прокурора, которій произошел после значительных задержек.
Мы (США – 24 канал) призываем немедленно завершить процесс назначения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году этот процесс был завершен,
– подчеркнула Кристина Квин.
Американский дипломат добавила, что США поддерживают работу Украины в построении антикоррупционной инфраструктуры, принимая активное участие в ее создании, и продолжат помогать в этом направлении.Обратите внимание! Специализированная антикоррупционная прокуратура уже более года без руководителя. К слову, Назар Холодницкий ушел с соответствующей должности еще в августе 2020 года.
Конкурс на руководителя САП: коротко
- В конце января текущего года начался конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Весной утвердили список 133 претендентов, которые могут возглавить руководящие должности. Отбор на постоянного руководителя САП не прошел Максим Грищук.
- До финала дошли двое кандидатов: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генерального прокурора.
- Юрист ЦПК Елена Щербан предполагает, что к затягиванию конкурса может быть причастен заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров.
- Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что 25 ноября очередное заседание по избранию руководителя САП снова сорвали.