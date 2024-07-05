Столтенберг не поддерживает идею отказа Украины от территорий в обмен на мир, Politico

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 5 июля, отверг призывы США заставить Украину отказаться от части территорий или членства в НАТО в обмен на прекращение войны. Он также отметил, что нет никаких признаков того, что Путин готов к переговорам.

Свою позицию он объяснил неудачными Минскими соглашениями. Против сдачи территорий выступают и в Украине.

Смотрите также Госпожа посол США назвала три вещи, которые ожидает от саммита НАТО

"Мы не можем иметь Минск-3"

Два Минских соглашения 2014 – 2015 годов, подписанные при участии Германии и Франции, должны были бы остановить вторжение России в Украину еще в 2014 году.

"Мы видели модель российского агрессивного поведения против Украины. Война началась не в 2022 году, она началась в 2014 году, когда они впервые незаконно аннексировали Крым, потом через несколько месяцев вошли на восток Донбасса, договорились о прекращении огня – Минск 1 – нарушили это, пошли... еще дальше на запад, согласовали Минск-2, ждали семь лет, а потом начали полномасштабную атаку и взяли еще больше", – сказал Столтенберг.

Поэтому он заявил, что так продолжаться не может. А для того, чтобы прекрати войну нужно "что-то надежное".

Мы не можем иметь Минск-3. Нет никаких признаков того, что Путин... готов вести переговоры о мире,

– считает генсек НАТО.

В Politiko отметили, что эти соглашения несколько прекратили огонь и позволили самоуправления на Востоке Украины, впрочем, Киев ее воспринял как "уплотнение российского влияния на конституционный строй Украины". Но Россия разорвала все договоренности в 2022 году, когда начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Говорят, что союзники и советники Дональда Трампа, возможного кандидата в президенты от Республиканской партии, разрабатывают планы, как заставить Киев отказаться от попыток отвоевать контролируемые Россией территории и аннулировать свое будущее членство в НАТО в обмен на мирное соглашение с Россией", – добавили в издании.

К тому же директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Ченг заявил во вторник, 2 июля, что "приоритетом во время его второго срока будет быстрая договоренность о прекращении российско-украинской войны". В этот же день Путин заявил, что серьезно воспринимает это предложение.

В Украине резко отреагировали на идеи Трампа.

Никакого компромисса относительно независимости или территориальной целостности не будет,

– сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

К слову, членство Украины в НАТО будут обсуждать во время саммита Альянса 9 – 11 июля в Вашингтоне. Сам Столтенберг надеется на присоединение Украины к НАТО в течение следующего десятилетия.