Свою позицію він пояснив невдалими Мінськими угодами. Проти здачі територій виступають і в Україні.

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"Ми не можемо мати Мінськ-3"

Дві Мінські угоди 2014 – 2015 років, підписані за участі Німеччини та Франції, мали б зупинити вторгнення Росії в Україну ще в 2014 році.

"Ми бачили модель російської агресивної поведінки проти України. Війна почалася не в 2022 році, вона почалася в 2014 році, коли вони вперше незаконно анексували Крим, потім через кілька місяців увійшли на схід Донбасу, домовилися про припинення вогню – Мінськ 1 – порушили це, пішли... ще далі на захід, погодили Мінськ-2, чекали сім років, а потім розпочали повномасштабну атаку і взяли ще більше", – сказав Столтенберг.

Тому він заявив, що так продовжуватися не може. А для того, щоб припини війну потрібно "щось надійне".

Ми не можемо мати Мінськ-3. Немає жодних ознак того, що Путін... готовий вести переговори про мир,

– вважає генсек НАТО.

У Politiko зауважили, що ці угоди дещо припинили вогонь та дозволили самоврядування на Сході України, втім, Київ її сприйняв як "ущільнення російського впливу на конституційний лад України". Але Росія розірвала усі домовленості у 2022 році, коли розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.

"Кажуть, що союзники та радники Дональда Трампа, можливого кандидата в президенти від Республіканської партії, розробляють плани, як змусити Київ відмовитися від спроб відвоювати контрольовані Росією території та анулювати своє майбутнє членство в НАТО в обмін на мирну угоду з Росією", – додали у виданні.

До того ж директор із комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг заявив у вівторок, 2 липня, що "пріоритетом під час його другого терміну буде швидка домовленість про припинення російсько-української війни". Цього ж дня Путін заявив, що серйозно сприймає цю пропозицію.

В Україні різко відреагували на ідеї Трампа.

Ніякого компромісу щодо незалежності чи територіальної цілісності не буде,

– сказав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

До слова, членство України в НАТО обговорюватимуть під час саміту Альянсу 9 – 11 липня у Вашингтоні. Сам Столтенберг сподівається на приєднання України до НАТО протягом наступного десятиліття.