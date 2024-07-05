Бріджит Брінк назвала російську агресію брутальною та жахливою. Вона також висловила сподівання, що НАТО буде "сильною частиною майбутнього України", пише 24 Канал.

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НАТО підтримуватиме Україну й надалі

Пані посол вважає, що вступ України до НАТО не лише мета нашої держави, але й США. Вона також сподівається, що цей процес буде якомога швидшим.

Бріджит Брінк зауважила, що "ця брутальна та жахлива" російська агресія є найбільшою війною в Європі після Другої світової війни.

"І її потрібно виграти. Тож НАТО, я сподіваюся, буде сильною частиною майбутнього України. Це, звісно, ​​справа українців, але це і наша мета. І ми розуміємо, що це ваша мета і записана у вашій Конституції", – заявила пані посол.

Вона зауважила, що наразі невідомо, що буде після виборів у США, але запевнила, що інтереси Штатів у питаннях національної безпеки довговічні. Аргументом цього пані посол назвала намагання Путіна змінити кордони Європи.

Сумна історія та спадщина Європи полягає в тому, що зміна кордонів силою призвела до війн, які не тільки коштували мільйонів життів, а є загалом неприйнятною ціною для нації. Це відчули і США,

– сказала Бріджит Брінк.

Вона додала, що у таких випадках "набагато розумніше" за можливості запобігати війнам, зупиняти їх та знаходити альтернативні шляхи співпраці. Але при цьому не варто зупиняти війни за будь-яку ціну і потрібно поважати цінності свободи і демократії, а також Статут ООН, який підтримує територіальну цілісність і суверенітет держав.

По всій Америці, коли я їду додому, я бачу українські прапори. Я ніколи цього не бачила раніше за своє життя. Крім американського прапора, люди вішають український на будинках, офісах, міських адміністраціях. Це тому, що люди вірять у свободу в Америці, і ми також розуміємо, що поставлено на карту. Це ваше майбутнє, це майбутнє Європи, це також майбутнє Америки,

– поділилася пані посол США.

На засіданні Північноатлантичної ради у Києві виступила пані посол США Бріджит Брінк / Фото 24 Каналу

Вона вважає, що якщо Україна робитиме й надалі кроки для вступу в НАТО, то Альянс продовжуватиме підтримувати у цьому нашу країну. До того ж Бріджит Брінк зауважила, що для НАТО безпека України є дуже важливою, адже це впливає і на безпеку країн Європи та глобальну безпеку. Йдеться не лише про фізичну безпеку, а, зокрема, і про продовольчу та енергетичну.

Також пані посол розповіла про три речі, які вона очікує від майбутнього Саміту НАТО. Серед них – питання ППО та домовленості щодо вступу України в Альянс.

Я очікую, що будуть оголошення про протиповітряну оборону, яка є для вас надзвичайно важливою, особливо в цей час, як для захисту лінії фронту, так і для захисту міст, а також для захисту енергетичної інфраструктури, яка продовжує працювати. Я очікую, що будуть оголошення, які пропонуватимуть щось, що допоможе Україні знайти шлях до НАТО, міст до НАТО. І я також очікую від Сполученого Королівства риторики, яка сприятиме кроку України до НАТО. Я вважаю, що це найважливіша річ і найпотужніший символ, який ми можемо передати світу,

– висловилася про свої очікування від саміту Бріджит Брінк.