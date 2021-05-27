США призывают своих граждан не ездить в Беларусь из-за риска задержания

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Белорусь в ближайшее время. Все из-за того, что в Беларуси 23 мая задержали неугодного властям блогера Романа Протасевича, организовав для этого целую спецоперацию.

Как отметили в Госдепе США, это является доказательством того, что белорусские власти произвольно исполняют законы, а значит есть высокий риск быть задержанным силовиками.

Важно Не хотите лететь над Беларусью – летите, где угробили 300 человек, – Лукашенко о Донбассе

Позиция США

В Госдепе подчеркнули, что режим Александра Лукашенко уже задержал десятки тысяч человек, в том числе и граждан США. Белорусские силовики аргументировали это тем, что американцы якобы участвовали в политических демонстрациях и принадлежат к оппозиционным партиям.

Некоторые из них стали жертвами преследований и жестокого обращения со стороны белорусских чиновников. Белорусские власти нацелены на лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ,

– подчеркнули в Госдепе США.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, рейсом Афины – Вильнюс, срочно приземлился в Минске. Произошло это из-за сообщения о якобы заминировании. На борту самолета находился неугодный белорусским властям основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Белорусские силовики схватили его , и сейчас парень находится в СИЗО

Инцидент вызвал бурную реакцию мирового сообщества, а некоторые авиаперевозчики сразу же прекратили летать над Беларусью. К примеру:

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines изменила маршрут рейса Вена – Москва, который до сих пор пролегал через воздушное пространство Беларуси. 24 мая перевозчик решил выполнить полет через Украину.

Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс из Риги в Одессу, облетел территорию Беларуси. В Украину он попал через Польшу.

А 25 мая на внеочередном заседании Кабмина приняли решение прекратить прямое авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам с полуночи 26 мая запретили полеты в воздушном пространстве государства-соседа.