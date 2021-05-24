США призывают Украину обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы

Кристина Квин призвала украинские власти принять дополнительные подзаконные акты, которые позволят обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы. В то же время временная поверенная в делах США в Украине отметила, что принятие закона о снятии запрета на продажу сельскохозяйственных земель было важным шагом к принятию рыночных принципов.

Квин на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" в Киеве заявила, что дополнительные подзаконные акты нужно принять, чтобы обеспечить антикоррупционные гарантии.

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Рынок земли: Квин отметила достижения Украины

По словам Квин, во время приближения дня открытия рынка сельскохозяйственных земель, важным является длительное лидерство всех участников, в частности международного сообщества.

Временная поверенная в делах США в Украине отметила, что принятие закона о снятии запрета на продажу сельскохозяйственных земель в 2020 году является важным шагом к принятию рыночных принципов, что даст владельцам земли больше гибкости в использовании имущества, которым они владеют.

Мы приветствуем приверженность президента этой важной реформе и с нетерпением ожидаем увидеть ее достижения после многих лет тупиковой ситуации,

– добавила Квин.

Обеспечение антикоррупционных гарантий земельной реформы

Она положительно отметила принятие Верховной Радой в течение последних недель 2 законов, которые являются важными для имплементации земельной реформы. Однако добавила, что для обеспечения успеха земельной реформы необходимо сделать больше.

Нужно принять законопроект, создающий частичные гарантии займов для мелких фермеров. Этот закон обеспечит, чтобы каждый украинец имел возможность участвовать в фермерском бизнесе,

– пояснила Квин.

Необходимость информационной кампании

Она также обратила внимание на то, что, к сожалению, многие украинцы скептически настроены относительно того, что земельная реформа обеспечит для них преимущества.

"Жизненно важно, чтобы владельцы земли и общины знали свои права и как их защитить. Мы призываем правительство и медиа инициировать кампанию по информированию общественности для обеспечения понятной, точной информации", – отметила временно поверенная в делах США.

Она заверила, что США вместе с Евросоюзом и партнерами из Всемирного банка, готовы поддержать правительство Украины в имплементации земельной реформы, которая будет отвечать интересам всех украинцев.

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