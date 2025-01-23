Сейчас есть только одно единственное предприятие в штате Нью-Йорк, которое производит артиллерийские стволы, сказал 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков. Оно не может из себя выжать более 30 артиллерийских стволов в месяц, поэтому в Пентагоне решили создавать новое производство в другом месте.

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"Американцы хватаются за голову"

Сейчас Министерство обороны США выделило 161 миллион долларов для открытия новой линии по производству стволов. Согласно обнародованному бюджетному документу Пентагона от 17 декабря 2024 года, США стремятся увеличить производство с 10 стволов в месяц как минимум до 30.

Глава автобронетанкового командования США Майкл Лалор назвал сроки от 12 до 18 месяцев на создание новой производственной линии после получения финансирования. Ведь сейчас это только бюджетный запрос Пентагона и он еще должен быть проработан Конгрессом.

Как отметил главный редактор Defence Express, на самом деле эта ситуация не только об Украине. Потому что в течение всего времени Украина получила примерно до 200 стволов для гаубиц М777 и М109, но США в своем артиллерийском парке имеет около 1500 артиллерийских систем в калибре 155-мм, из них 900 – М777. При этом они производят 30 стволов в месяц.

В США схватились за голову, мол, как так американцы производят 30 стволов в месяц, которых даже для Украины не хватает, а тут мы как-то с Китаем собираемся махаться,

– сказал Катков.

Западный ВПК, по его словам, до сих пор находится в литургическом сне. К тому же известно, что ресурсы артиллерийского ствола ограничены. По паспорту М777 имеет ресурс ствола в 2500 выстрелов. Впрочем, их ресурс оказался значительно больше, чем заявлялось при принятии этих гаубиц на вооружение.

Сейчас Соединенные Штаты увеличили темпы производства 155-мм артиллерийских стволов для гаубиц М777 и самоходных артиллерийских установок М109, что напрямую связано с использованием этих систем Украиной, которые ежедневно могут осуществлять до 2 – 3 тысяч выстрелов.

К слову, KNDS Deutschland открыла совместное предприятие в Украине совместное предприятие в Украине для ремонта и обслуживания немецкого вооружения, использующего Вооруженные Силы Украины.