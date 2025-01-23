Зараз є лише одне єдине підприємство у штаті Нью-Йорк, яке виробляє артилерійські стволи, сказав 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков. Воно не може з себе вижати понад 30 артилерійських стволів на місяць, тож у Пентагоні вирішили створювати нове виробництво в іншому місці.

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"Американці хапаються за голову"

Наразі Міністерство оборони США виділило 161 мільйон доларів для відкриття нової лінії з виробництва стволів. Згідно з оприлюдненим бюджетним документом Пентагону від 17 грудня 2024 року, США прагнуть збільшити виробництво з 10 стволів на місяць щонайменше до 30.

Очільник автобронетанкового командування США Майкл Лалор назвав строки від 12 до 18 місяців на створення нової виробничої лінії після отримання фінансування. Адже зараз це лише бюджетний запит Пентагону й він ще має бути опрацьований Конгресом.

Як зазначив головний редактор Defence Express, насправді ця ситуація не лише про Україну. Тому що протягом всього часу Україна отримала приблизно до 200 стволів для гаубиць М777 та М109, але США у своєму артилерійському парку має близько 1500 артилерійських систем у калібрі 155-мм, з них 900 – М777. Водночас вони виробляють 30 стволів на місяць.

У США схопилися за голову, мовляв, як так американці виробляють 30 стволів на місяць, яких навіть для України не вистачає, а тут ми якось з Китаєм збираємося махатися,

– мовив Катков.

Західний ВПК, з його слів, досі перебуває у літургічному сні. До того ж відомо, що ресурси артилерійського ствола обмежені. За паспортом М777 має ресурс ствола у 2500 пострілів. Втім, їх ресурс виявився значно більшим, ніж заявлялося при прийнятті цих гаубиць на озброєння.

Наразі Сполучені Штати збільшили темпи виробництва 155-мм артилерійських стволів для гаубиць М777 та самохідних артилерійських установок М109, що напряму пов’язане з використанням цих систем Україною, які щодня можуть здійснювати до 2 – 3 тисяч пострілів.

До слова, KNDS Deutschland відкрила спільне підприємство в Україні для ремонту та обслуговування німецького озброєння, що використовують Збройні Сили України.