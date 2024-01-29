США одним махом проучили Эрдогана и помогли Украине

Реджеп Эрдоган решил, что он султан и должен заодно бороться с Соросом и рептилоидами, а потому не хочет быть в лагере только с Западом.

Довольны все, кроме Путина и Эрдогана

Турецкий президент решил купить у России С400. Средства ПВО, какие мы видим, как проявляют себя сейчас. Но тогда Эрдоган этого не знал и думал, что покупает что-то из серии "аналогов нет".

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США заявили, что так не работает и заблокировали продажу Эрдогану новейших самолетов F35. Они сказали: или союзники, или покупай самолеты в России. Эрдоган обиделся на это и заблокировал вступление Швеции в НАТО. Прося по крайней мере продать ему старые F16, потому что он же в НАТО, он союзник с базами своей территории.

Долго-долго торговались, но в результате Турция одобрила членство Швеции в НАТО, а США продали ей самолеты. F16, конечно, а не современные F35. А чтобы проучить Эрдогана, взяли и продали современные F35 Греции – потенциальному противнику Турции. Это чтобы Эрдоган знал свое место. Сразу на следующий день, как Турция одобрила членство Швеции в НАТО.

Договоренности с Грецией позволили США попросить у Афин помочь Украине. Теперь греки готовятся передать остатки еще советского вооружения Украине. Так что США хотя бы частично компенсировали отсутствие голосования в Конгрессе за помощь Украине.

Все довольны. Кроме российского лидера Владимира Путина. Ну и Эрдоган вряд ли счастлив. Да и вообще вся эта эпопея для него не очень успешна. Вот смотрит Эрдоган на то, как работает российская ПВО и рвет на себе остатки волос. С мыслью: "Зачем я в это все влез".