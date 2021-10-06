США продлили запрет полетов над рядом районов Украины

Из-за ситуации на Донбассе американским гражданским самолетам продлили запрет на полеты над частью Украины. Действовать она будет в районах полетной информации Днепра.

Срок специальных авиационных норм продлили до 27 октября 2023 года. По данным ФАА, к районам полетной информации Днепра относятся аэропорты Харькова, Запорожья, Донецка, Кривого Рога, Кропивницкого и Крыма.

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Почему США не будет летать над Донбассом

Из соображений безопасности о пассажирах и экипаж, прежде всего. Впервые запрет летать над Донбассом ввели в 2014 году после трагического сбития боевиками малазийского Boeing. Впоследствии ее ежегодно продлевали.

В документе США напомнили действует еще один запрет – на полеты в Крым. Его ввели в апреле 2014 года из-за оккупации полуострова Россией и постоянно продевали.

Впрочем, соктября 2018 года существуют исключения: в случае необходимости и одобрения компетентными органами Украины, самолетам США разрешили посадку и вылеты из аэропортов:

"Харьков"

"Днепр"

"Запорожье".

В США отмечают обострение ситуации

Как говорится в документе, в течение первого квартала 2021 года растет количество случаев использования огня в районе Днепровской РПИ. Там отмечают, что напряжение присутствует на линии, граничащей с контролируемой Россией зоной.

Кроме того, в конце марта, отмечает авиационный департамент, Россия развернула дополнительный военный потенциал, включая сухопутные войска