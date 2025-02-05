США будут предоставлять только ту иностранную помощь, которая "будет иметь смысл", – госсекретарь Рубио

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет предоставлять только ту иностранную помощь, которая "будет иметь смысл".

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Коста-Рики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Трамп хочет ценные металлы Украины в обмен на оружие: действительно ли это выгодное предложение

Иностранная помощь США

Рубио отметил, что приостановление иностранной помощи США и сворачивание агентства USAID связано с необходимостью проверить выплаты, прекратить нецелесообразные программы и оставить помощь, "которая имеет смысл".

Мы не будем прекращать иностранную помощь. Мы будем предоставлять иностранную помощь, которая имеет смысл,

– заявил госсекретарь США.

В то же время Рубио отметил, что программы спасения жизни, обеспечения едой или лекарствами будут вводиться дальше.

Смотрите также Рубио ослабил приказ о замораживании всей иностранной помощи от США, – CNN

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи. Вашингтон проведет проверку соответствия этих программ политическим целям государства. Соответствующие меры, как отмечается, являются временными – подобные ограничения продлятся не менее 90 дней.