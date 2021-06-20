США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", – советник Байдена

Советник президента США Джейк Салливан рассказал, что его страна до сих пор является противницей "Северного потока-2". Санкции со стороны Штатов продолжатся.
По словам Салливана, Джо Байден не планирует вводить санкции против стран Евросоюза, причастных к "Северному потоку-2". В то же время лидер США готов вводить ограничения против российских компаний.
Заметьте Не вопрос экономики, или коммерции, – Минэнерго о "Северном потоке-2"
Президент Байден сказал: я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". Он это делал и продолжит делать,
– подчеркнул Салливан.
В то же время Байден пока не готов вводить санкции в отношении европейских партнеров, союзников и друзей США.
"Северный поток-2": последние новости
- Украина и Польша приняли решение совместно бороться против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом договорились главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба.
- По словам Кулебы, Владимир Путин в вопросе "Северного потока-2" сейчас находится на пути к победе. В то же время есть замечательное правило дипломатии: "Ничто полностью не согласовано, пока все не согласовано".
- Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что "Северный поток-2" – российское оружие против Европы.