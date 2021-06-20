США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", – советник Байдена

Советник президента США Джейк Салливан рассказал, что его страна до сих пор является противницей "Северного потока-2". Санкции со стороны Штатов продолжатся.

По словам Салливана, Джо Байден не планирует вводить санкции против стран Евросоюза, причастных к "Северному потоку-2". В то же время лидер США готов вводить ограничения против российских компаний.

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Президент Байден сказал: я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". Он это делал и продолжит делать,

– подчеркнул Салливан.

В то же время Байден пока не готов вводить санкции в отношении европейских партнеров, союзников и друзей США.

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