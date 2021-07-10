В США прогнозируют экстремальную жару: температура поднимется к 54 градусам

Национальный центр прогноза погоды США предупредил: на территорию страны наступает экстремальная жара. Самая плохая ситуация будет в западных регионах.

Там обитают примерно 30 миллионов людей. Все они рискуют ощутить на себе влияние температуры в +54 градуса.

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Опасную жару ожидают в Соединенных Штатах Америки

На субботу и воскресенье 10 и 11 июля в западных штатах США синоптики прогнозируют опасную жару.

Температура достигнет 54 градусов выше нуля.

В национальном центре прогноза погоды страны посоветовали жителям тех регионов:

Обязательно пить воду.

И ограничить активность на свежем воздухе в течение дня.

Кроме высоких температур на территории западных штатов возможны мощные грозы. И здесь не факт, что это плохо: ведь из-за жары могут возникнуть лесные пожары.

готовиться людям там надо к суровым испытаниям погодой. Особенно опасно будет возле Сакраменто, Лас-Вегаса, северо-западной части Аризоны, в приграничных землях штатов Калифорния и Невада.

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