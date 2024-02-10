В США самолет упал на трассу, врезался в авто и вспыхнул: жуткие кадры

Самолет Bombardier Challenger 600 перевозил пять человек. При попытке аварийной посадки на автомагистраль вблизи Неаполя, штат Флорида, он загорелся.

В заявлении Федерального управления авиации США говорится, что самолет разбился на шоссе около 15:15. Три человека, которые были на борту, смогли спастись, еще двое пассажиров погибли.

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Что произошло с самолетом

По предварительной информации, пилот сообщил, что у самолета отказали два двигателя, когда он приближался к аэропорту Неаполя. Самолет разбился в нескольких километрах от аэропорта.

Они должны были приземлиться здесь, в Неаполе, и примерно за две или три минуты до этого наша башня получила сообщение от пилотов о том, что у них, цитирую, потеряны оба двигателя,

– заявила Робин Кинг, директор по связям с общественностью аэропорта Неаполь.

Национальный совет по безопасности транспорта заявил, что не будет комментировать причины катастрофы на ранних этапах расследования. По данным офиса шерифа округа Коллиер, участок автомагистрали будет закрыт минимум на 24 часа.

Авиакатастрофа в штате Флорида / ABC News, The New York Times, Cleveland.com

Власти призвали местных жителей избегать района авиакатастрофы, пока полиция и Национальный совет по безопасности транспорта проводят расследование.

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