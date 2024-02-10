В заяві Федерального управління авіації США йдеться, що літак розбився на шосе близько 15:15. Троє людей, які були на борту, змогли врятуватися, ще двоє пасажирів загинули.

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Що сталося з літаком

За попередньою інформацією, пілот повідомив, що у літака відмовили два двигуни, коли він наближався до аеропорту Неаполя. Літак розбився за кілька кілометрів від аеропорту.

Вони повинні були приземлитися тут, у Неаполі, і приблизно за дві чи три хвилини до цього наша вежа отримала повідомлення від пілотів про те, що у них, цитую, втрачені обидва двигуни,

– заявила Робін Кінг, директорка зі зв'язків із громадськістю аеропорту Неаполь.

Національна рада з безпеки транспорту заявила, що не буде коментувати причини катастрофи на ранніх етапах розслідування. За даними офісу шерифа округу Коллієр, ділянка автомагістралі буде закрита щонайменше на 24 години.

Авіакатастрофа у штаті Флорида / ABC News, The New York Times, Cleveland.com

Влада закликала місцевих жителів уникати району авіакатастрофи, поки поліція та Національна рада з безпеки транспорту проводять розслідування.

Авіакатастрофи у світі