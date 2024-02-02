Невеликий літак 1 лютого впав на мобільні будинки у Клірвотері, штат Флорида. Внаслідок падіння літака будинки були зруйновані. Повідомляють про загиблих.

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У літака був несправний двигун

Керівник пожежної служби Кліруотера Скотт Елерс під час прес-брифінгу підтвердив, що є кілька загиблих як у літаку, так і в будинку, у який він врізався. Водночас точної кількості загиблих він не називав. Також невідомо, скільки людей перебувало на борту.

Раніше він сказав, що пілот по радіо подав сигнал лиха Mayday. Пілот повідомляв про несправність двигуна.

Одна людина на землі також отримала легкі травми та відмовилася від допомоги. Пілот літака загинув. За словами Елерса, у парку пересувних будинків було пошкоджено чотири будівлі.

Рятувальники прибули швидко і загасили полум'я протягом півгодини, сказав Стівен Аскарі, який опублікував відео з місця події.

Ми почули вибух надворі, який сколихнув усю квартиру, а потім побачили гігантський стовп диму,

– сказав Аскарі.

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