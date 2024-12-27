Соответствующую информацию о катастрофы в Казахстане сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Келли Мейер в соцсети X.

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Что думают в США об авиакатастрофе

В Казахстане в районе городе Актау разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который совершал рейс из Баку в Грозный. Незадолго после трагедии аналитики сообщили, что вероятно, самолет подбила российская ПВО в Грозном.

В Соединенных Штатах также допускают такую возможность из-за наличия "первичных признаков" причастности. Отдельно Вашингтон предложил свою помощь в расследовании авиакатастрофы для выяснения всех обстоятельств этой смертельной трагедии.

Мы видели некоторые первичные признаки, которые, безусловно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны,

– заявил Кирби.

Напомним, азербайджанские аналитики сравнили фотографии повреждений турецкого беспилотника "Аксунгур", который был сбит российским ЗРК "Панцирь-С1" в Ираке в августе 2024 года, и отверстия в фюзеляже самолета "Азербайджанских авиалиний". Судя по опубликованным фото, последствия поражения оказались очень похожими.