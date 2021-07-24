В США прокомментировали заявление Арестовича о "переориентации Украины на Восток"

В США заявили, что не считают слова Алексея Арестовича официальной позицией руководства государства. Представитель украинской делегации в ТКГ Арестович ранее отметил, что Украина может "развернуться на Восток".

Временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент ранее отметил, что никогда не виделся с Арестовичем. Кент сомневается, что чиновник представляет официальную позицию власти.

Заметьте Пускают нам кровь, чтобы переговоры шли "интереснее", – Арестович о перемирии на Донбассе

У нас будут встречи на этой неделе с официальными лицами из МИД, Кабмина и на Банковой – думаю, там прозвучит непосредственная информация касательно этого и озвучат позицию государства,

– отметил Кент.

В то же время политик отметил, что Арестович имеет право на свое мнение.

Заявление Арестовича