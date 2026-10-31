"Как следует реагировать на убийство?": Польша ответила США на призыв смягчить риторику в отношении России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал просьбу США смягчить риторику в отношении России. Глава польской дипломатии напомнил о смертоносных ударах оккупантов по вокзалу в Днепре.

Как сообщает телеканал Polsat News, глава польского внешнеполитического ведомства отреагировал на публикации в СМИ во время общения с журналистами. Поводом для вопросов стала информация о непубличных рекомендациях Вашингтона для европейских партнеров.

Что сказал Сикорский

Радослав Сикорский подчеркнул, что агрессия Москвы ежедневно приводит к реальным жертвам среди мирного населения, поэтому дипломатическая сдержанность в этом контексте выглядит неуместной.

Я бы хотел, чтобы кто-нибудь объяснил мне, как следует реагировать на убийство более десятка пассажиров, например, сегодня утром (29 октября 2026 года – 24 Канал) на вокзале в Днепре. Как вежливо реагировать на бомбардировки городов, на применение баллистических ракет против теплоэлектростанций, как не протестовать против этой агрессивной войны, которая уже унесла более миллиона жизней?

– заявил глава польской дипломатии.

По данным информационного агентства Reuters, чиновники Пентагона обращались к нескольким союзникам по НАТО с призывом смягчить публичные высказывания об угрозе со стороны Кремля. В частности, такие сигналы передавались представителям Литвы, Латвии и Эстонии через Элбриджа Колби.

Американская сторона якобы выражала обеспокоенность из-за резких оценок действий Москвы, опасаясь провоцирования дальнейшей эскалации на континенте.

В то же время министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что не получал официальных просьб изменить тон заявлений. Литовский чиновник подчеркнул, что позиция Вильнюса в отношении российской угрозы основана исключительно на реальных фактах.