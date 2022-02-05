США просят Японию ввести санкции против России в случае вторжения в Украину, – СМИ

На фоне угрозы вторжения США пытаются сплотить союзников, чтобы давить на Россию и избежать эскалации. В частности просят Японию о введении санкций.

Однако в Токио не спешат с ответом. Там опасаются возможных последствий для отношений с Москвой в двусторонних вопросах, включая спор об островах Южных Курил.

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Издание Kyodo News пишет, что США по дипломатическим каналам сообщили Японии, что не могут мириться с перемещением российских войск и призвали усилить критику России.

Говорят, что в случае нового нападения Япония "будет вынуждена" принять ответные меры против Москвы, но внутри правительства страны при этом звучат призывы, что лучше не объявлять о введении санкций до того, как произойдет вторжение, в отличие от США и Европейского Союза.

Санкции против России: что известно

Евросоюз подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России, если та нападет на Украину. Ограничения не обойдут также газопровод "Северный поток-2".

Борис Джонсон заявил, что Великобритания разработала санкции на случай вторжения России в Украину. По его словам, они активируются автоматически в случае нападения.

Госдеп США предостерег компании Китая от попыток смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против России в случае эскалации военной агрессии против Украины.

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Джо Байден планирует во второй половине мая 2022 года посетить Японию.