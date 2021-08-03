США просят Украину о полном расследовании смерти Виталия Шишова
Источник:Посольство США в Украине
Посольство Соединенных Штатов в Украине отреагировало на смерть лидера "Белорусского дома" Виталия Шишова. И призвало провести полное расследование этого дела.
Соответствующее заявление было опубликовало на официальной твиттер-странице. Дипломаты также выразили соболезнования близким активиста.
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В Посольстве США отметили, что глубоко опечалены смертью Виталия Шишова в Киеве. Там считают, что парень умер на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом.
Мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств,
– говорится в заявлении.
На трагическую смерть главы "Белорусского дома" также отреагировали и в Евросоюзе. Министры ЕС призвали Украину разобраться в деле и представить свои заключения.
Смерть Виталия Шишова: последние новости
- Белорусского активиста Виталия Шишова 3 августа нашли повешенным в одном из лесопарков Киева, расположенном недалеко от его квартиры.
- Соратники лидера "Белорусского дома" рассказали, что за ним следили с осени 2020 года, когда он приехал в Украину.
- Сейчас полиция рассматривает 2 версии смерти белоруса. Это самоубийство или умышленное убийство, замаскированное под него.
- Девушка Шишова заявила, что не верит в то, что парень сам лишил себя жизни. По ее словам, для этого у умершего не было оснований.