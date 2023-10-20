Элемент предохранителя: зачем США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

США провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада. Команда провела подземный химический взрыв. Это для улучшения способности обнаруживать ядерные взрывы по всему миру.

Такие действия можно расценивать как предохранитель для России, Северной Кореи и других "ядерных субъектов". О чем 24 Каналу отметил политолог Олег Саакян.

Смотрите также Историческое решение: Байден запросил у Конгресса 106 миллиардов для Украины и Израиля

Испытания в США

США провели испытания, поскольку есть некоторые процедурные механизмы, пояснил политолог. Надо выявить тот или иной случай, доказать – и эти механизмы отрабатываются.

"Это, в частности, как элемент предохранителя для России, Северной Кореи, других "ядерных субъектов" для того, чтобы использовать ядерное оружие. На фронте оно ничего не изменит, но это будет поразительный психологический удар по миру и соответственно потребует серьезной реакции", – объяснил он.

Реакция может быть мягкой, если Россия решится где-то локально на своей территории использовать ядерное оружие. Но может быть и жесткой, что предполагает уничтожение российского военного потенциала конвенционным оружием. И, соответственно, может быть разрешение Украине использовать западное вооружение по территории страны-агрессора.

Это такой асимметричный ответ России на все ее пугалки: отзыв подписания международных соглашений по ядерному оружию, размещение его в Беларуси. На все это США тихонько, процедурно ответили: мы будем еще более готовы и Россия пожалеет в случае если решится на этот шаг", – объяснил Саакян.

Что известно об испытаниях в США: основное