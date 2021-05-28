В США проверяют, вмешивались ли в выборы чиновники из Украины, – СМИ

Американские прокуроры выясняют, могли ли бывшие или действующие украинские чиновники вмешиваться в выборы 2020 года. Соответствующее расследование продолжается в Бруклине.

Расследование начали в конце каденции Дональда Трампа. Такую информацию от своих источников получило издание The New York Times.

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Правоохранители ведут следствие отдельно от расследования в отношении бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани, а также его связей с Украиной.

По информации журналистов, украинцев подозревают в распространении "необоснованных заявлений о коррупции" о Байдене, в частности – через того же Джулиани.

Собеседники издания рассказали, что следствие обратило внимание на поездку Джулиани в Европу в 2019 году. Именно тогда он встречался с украинскими официальными лицами.

Что этому предшествовало

Ранее в разведке США заявили о вмешательстве России в президентские выборы 2020 года. Мол, там вели дискредитационную кампанию против Байдена.

Упоминали и украинских политиков и чиновников. По информации разведки, "важную роль" в этой попытке Кремля играл нардеп Андрей Деркач.

Как пишет The New York Times, пока неясно, предъявят ли прокуроры кому-то из украинцев обвинения или все же нет.