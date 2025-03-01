Потому что критиковали Трампа: в "Голосе Америки" продолжаются внутренние расследования в отношении журналистов

В медиа "Голос Америки" департамент кадров (HR) проводит внутренние расследования в отношении журналистов, которые критиковали президента США Дональда Трампа в соцсетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. По словам собеседников издания, недавние материалы об американском президенте подвергались правкам перед публикацией.

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Что известно о внутренних расследованиях "Голоса Америки"

The New York Times сообщает, что ведущего журналиста Стивена Германа уже отстранили, отправив в "длительный отпуск". В комментарии журналистам он подтвердил, что отсутствует на работе и поделился, что результаты расследования против него якобы обнаружили подрыв доверия к "Голосу Америки".

Согласно обнародованной информации, все из-за якобы его комментариев в соцсетях относительно администрации президента США. В свою очередь руководительницу бюро "Голоса Америки" в Белом Доме Пэтси Видакусвару также сообщили о ее переводе на другую программу, чтобы улучшить отношения с администрацией Трампа.

Отмечают, что финансирование "Голоса Америки" происходит из федерального бюджета США. По данным источников NYT, в течение последних нескольких месяцев критические материалы об американском президенте Дональда Трампа редактировали перед публикацией в сети.

Интересно, что 22 февраля администрация Трампа ограничила доступ журналистам Associated Press к мероприятиям в Белом Доме. Причина – якобы решение агентства не выполнять требование Трампа использовать новое название для Мексиканского залива – "Американский залив" Их не допустили и к вчерашней встрече Трампа и Зеленского.