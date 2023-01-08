США 12 лет пытались отойти от мировой политики: как Байден изменил эту тенденцию

Всю вторую половину XX века в Овальном кабинете Белого Дома находился человек, которого весь мир и, что еще важнее, который сам себя воспринимал как лидера Запада, лидера свободного мира. При всей условности и размытости этих категорий.

Обама и Трамп не чувствовали себя лидерами Запада

Это символическое кресло в Белом Доме пустовало более 12 лет. Ни президент Барак Обама, ни президент Дональд Трамп категорически не ощущали себя лидерами Запада или свободного мира.

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У них была глубокая идеологическая установка на уход США от мировой политики. Левак Обама с молоком матери (в прямом и переносном смысле) впитал убеждение в виновности США перед "угнетенными народами мира". Он кланялся в пояс и извинялся за "преступления американского империализма" перед арабским народом, вьетнамским народом и далее по списку.

Трамп, напротив, с противоположных правых позиций считал, что весь мир провинился перед США, а прежде всего – западные союзники, "сидящие в США на шее". Сладкой музыкой для Кремля звучала его сокрушительная критика НАТО и особенно 5 статьи ее устава.

Гегелевский дух, как будто, специально выбрал этих двух очень непохожих друг на друга персонажей для максимального закрепления тенденции ухода США из мировой истории.

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Байден вернул США на позиции второй половины XX века

В то же время, вся риторика предвыборной кампании и первых месяцев президентства Джо Байдена была основана на идее преодоления этой двадцатилетней тенденции: I'vе come back! Америка вернулась.

Байден сразу видел себя лидером Запада и свободного мира.