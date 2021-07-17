Жалуются на странные симптомы: США расследуют возможную атаку на американских чиновников
Источник:The New Yorker
США расследуют возможную атаку на американских чиновников в Вене. У политиков появились странные проблемы со здоровьем. Симптомы были похожи на гаванский синдром.
С тех пор, как Байден стал президентом, около 20 американских чиновников, разведчиков и дипломатов сообщили о странных болезнях. Кстати, журналисты называют Вену логовом шпионов, ведь в городе расположены штаб-квартиры ООН и ряда международных организаций.
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В США называют инциденты "аномальными"
Правительственные учреждения США называют это "аномальными" или "непонятными" нарушениями здоровья. Пентагон и ЦРУ усилили поиски их причин, поскольку они до сих пор неизвестны.
Директор Управления Уильям Бернс поговорил с пострадавшими из Вены. Он якобы неофициально назвал случаи атаками.
Активно расследуем сообщения об инцидентах со здоровьем среди сообщества посольства США в Вене,
– сказал Бернс.
Что известно о Гаванском синдроме
- Определение Гаванский синдром пришло из столицы Кубы. Там, в 2016 – 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепа США жаловались на странные головные боли и головокружение. Кроме того, они имели проблемы со слухом и зрением.
- У пострадавших специалисты не нашли внешних повреждений черепа. Однако их состояние описали как "сотрясение мозга без сотрясения мозга".
- Причину этого явления не установили. Однако чиновники в администрациях Байдена и 45 президента США Дональда Трампа подозревали, что за этим стоит Россия.
- Они предполагали, что оперативники ГРУ нацеливали устройства с микроволновым излучением на американских чиновников. Вероятно, для того, чтобы украсть данные с их компьютеров или смартфонов.