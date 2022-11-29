США рассматривают возможность отправки в Украину систем ПВО Patriot, – СМИ
Источник:CNN
США могут предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Они необходимы для защиты от будущих ракетных атак россиян.
СМИ пишут об этом, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минобороны США. На саммите НАТО в Бухаресте 29 ноября также обсудили предоставление системы ПВО Patriot Украине.
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ПВО – приоритет помощи
Чиновника спросили именно о Patriot. Он утвердительно ответил, подчеркнув, что все возможности рассматривают. Он подчеркнул, что противовоздушная оборона является приоритетом.
Patriot – это одно из средств противовоздушной обороны, которое рассматривается,
– подчеркнул политик.
Он добавил, что учитывают то, какую помощь могут оказать союзники и партнеры, рассматривая комбинации.
Что такое ЗРК MIM-104 Patriot?Это американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и ее союзниками. Система состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.
Польша предложила Patriot Украине
- После инцидента с падением ракеты на территории Польши, Германия предложила предоставить Варшаве ЗРК Patriot. Однако Польша отказалась и подчеркнула, что лучше отдать эти системы противовоздушной обороны Украине.
- Германия сообщила, что Украина не получит эти системы, ведь они предназначены для использования только на территории НАТО. Впрочем, впоследствии в Берлине заявили, что обсуждают с союзниками запрос Польши.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет настаивать на передаче Украине Patriot.
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