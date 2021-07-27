В США разбился частный самолет: никто не выжил – фото

В штате Калифорния 27 июля во время приземления разбился частный самолет. В результате аварии никто не выжил.

Самолет идентифицировали как Twin Turbo Jet Challenger 605. Он должен был зайти на посадку в аэропорту Траки-Тахо, однако разбился недалеко от поля для гольфа.

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Следователи не знают, откуда летел самолет. Они предполагают, что с территории штатов Флорида или Айдахо. Известно, что воздушное судно двигалось в сторону аэропорта с севера. В районе аэропорта был сильный туман, однако работники утверждают, что видимость не ограничивала воздушное движение.

После падения самолет загорелся. На место происшествия выезжало около 10 пожарных машин.

Сейчас правоохранители устанавливают причины авиакатастрофы, а аэродром не будет работать до 7 часов утра 28 июля.



Пожар тушили спасатели / Фото ABC 10

Сколько людей погибли

Максимальное количество людей, которые могли поместиться на самолете, составляет 18 человек. Однако сколько именно было пассажиров и членов экипажа на момент трагедии пока не сообщают.

Известно, что на земле никто не пострадал.



В американском городе Траки упал частный самолет / Фото ABC 10



В результате авиакатастрофы никто не выжил / Фото ABC 10

Это уже вторая авиакатастрофа за лето 2021 года возле аэропорта Траки-Тахо. 15 июня Cirrus SR20 упал вскоре после вылета. В результате трагедии один пилот погиб на месте происшествия, а другого – отправили в больницу.