В США разбился военный самолет: погиб пилот

В США на северо-востоке Лас-Вегаса разбился военный самолет авиабазы ВВС Неллис. В результате катастрофы погиб пилот воздушного судна.

Отмечается, что самолет принадлежал компании Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки авиабазы ​​Неллис.

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Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы. Персонал авиабазы ​​Неллис приносит свои глубокие соболезнования коллегам, друзьям и семье погибшего пилота Draken,

– говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают федеральные и местные службы быстрого реагирования. Правоохранители также окружили периметр и выясняют причины аварии.

Со своей стороны Нацсовет по безопасности на транспорте США сообщил, что разбившийся самолет был истребителем Mirage F-1 производства французской компании Dassault Aviation.

По информации телеканала Fox News , самолет упал недалеко от начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе.

Авиабаза Неллис, США: карта