США и Россия обсудят контроль над ядерным вооружением

28 сентября 2021 , 16:38
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Источник:

Госдеп США

Представители Соединенных Штатов и России проведут переговоры о стратегической стабильности и контроле над вооружениями. В частности говорится и о ядерном оружии.

Россия и США обсудят ядерное оружие

В Женеву 29 сентября полетит заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Он совместно с межведомственной делегацией встретится с представителями России.

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К американской стороне переговоров присоединится также заместитель государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Этот диалог стратегической стабильности пройдет в соответствии с договоренностями президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которые они приняли лично на встрече в Женеве в июне 2021 года.

Обратите внимание! 16 июня в Швейцарии президенты США и России приняли совместное заявление о стратегической стабильности.

Ядерное оружие, Россия и США: что известно

  • Более 90% всего ядерного оружия в мире принадлежит США и России.
  • Оба государства имеют программы, которые предусматривают улучшение и модернизацию ядерного вооружения.
  • В 2020 году США и Россия сокращали общие запасы ядерного оружия.
  • Однако уже в начале 2021 года, у обоих государств было на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем в 2020.
Автор: Тетяна Сукач