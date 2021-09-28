США и Россия обсудят контроль над ядерным вооружением

Представители Соединенных Штатов и России проведут переговоры о стратегической стабильности и контроле над вооружениями. В частности говорится и о ядерном оружии.

Россия и США обсудят ядерное оружие

В Женеву 29 сентября полетит заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Он совместно с межведомственной делегацией встретится с представителями России.

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К американской стороне переговоров присоединится также заместитель государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Этот диалог стратегической стабильности пройдет в соответствии с договоренностями президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которые они приняли лично на встрече в Женеве в июне 2021 года.

Ядерное оружие, Россия и США: что известно

Более 90% всего ядерного оружия в мире принадлежит США и России.

Оба государства имеют программы, которые предусматривают улучшение и модернизацию ядерного вооружения.

В 2020 году США и Россия сокращали общие запасы ядерного оружия.

Однако уже в начале 2021 года, у обоих государств было на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем в 2020.