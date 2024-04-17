США не могут сбивать цели над Украиной, не втягиваясь в противостояние с Россией, – Госдеп
Соединенные Штаты не могут втягиваться в вооруженное противостояние с Россией. Именно поэтому американцы не могут отражать российские воздушные атаки в небе над Украиной.
Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. В то же время он отметил, что Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия для усиления международной поддержки ВСУ необходимыми вооружениями, передает 24 Канал.
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США не могут сбивать цели в небе над Украиной
Миллер отметил, что Соединенные Штаты не находятся в вооруженном военном конфликте с Россией. Однако, по словам представителя, присутствие самолетов США в небе над Украиной для реагирования на удары России означало бы именно такое противостояние.
Мы не собираемся втягиваться в косвенный вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов дал это четко понять,
– подчеркнул американец.
В частности, Миллер заметил, что конфликт между США и Россией означал бы угрозу начала Третьей мировой войны. Несмотря на это, чиновник сказал, что его страна полностью отдана поддержке обороны Украины, и администрация Байдена доказала эту преданность в течение последних более двух лет полномасштабной войны.
"И если вы хотите задать вопрос, что мы можем сделать еще, то он будет адресован Конгрессу Соединенных Штатов", – рассказал он.
Представитель Государственного департамента подчеркнул, что в Палате представителей сейчас находится законопроект, который предусматривает дополнительное финансирование потребностей национальной безопасности США. Это финансирование позволит Украине получить доступ к большему количеству оружия, включая системы противовоздушной обороны. Представитель Госдепа выразил оптимизм, что законопроект будет одобрен.
В США объяснили разницу в защите Украины и Израиля
- Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил большую поддержку нашего государства и не согласился с логикой сравнения защиты Украины и Израиля. Чиновник заявил, что США преданы помощи Украине с первого дня.
- Миллер заявил, что администрация предоставляет системы вооружения на миллиарды долларов. И речь идет не только об американских. Кроме того, по словам спикера, обязательства по Украине включают противоракетную оборону, чтобы позволить нашим защитникам сбивать беспилотники, ракеты и отражать нападения оккупантов.
- В то же время эксперты считают, что атака Ирана по Израилю является свидетельством того, что слабость стран Запада в поддержке Украины вдохновляет авторитарные режимы. Редактор по вопросам обороны и безопасности Sky News Дебора Гейнс отметила, если страны Запада не усилят поддержку Украины оружием и процесс собственного перевооружения, Китай и Северная Корея могут последовать примеру Ирана и России.