США не могут сбивать цели над Украиной, не втягиваясь в противостояние с Россией, – Госдеп

Соединенные Штаты не могут втягиваться в вооруженное противостояние с Россией. Именно поэтому американцы не могут отражать российские воздушные атаки в небе над Украиной.

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. В то же время он отметил, что Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия для усиления международной поддержки ВСУ необходимыми вооружениями, передает 24 Канал.

Интересно В Госдепе США сказали, когда сможет продвигаться процесс присоединения Украины к НАТО

США не могут сбивать цели в небе над Украиной

Миллер отметил, что Соединенные Штаты не находятся в вооруженном военном конфликте с Россией. Однако, по словам представителя, присутствие самолетов США в небе над Украиной для реагирования на удары России означало бы именно такое противостояние.

Мы не собираемся втягиваться в косвенный вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов дал это четко понять,

– подчеркнул американец.

В частности, Миллер заметил, что конфликт между США и Россией означал бы угрозу начала Третьей мировой войны. Несмотря на это, чиновник сказал, что его страна полностью отдана поддержке обороны Украины, и администрация Байдена доказала эту преданность в течение последних более двух лет полномасштабной войны.

"И если вы хотите задать вопрос, что мы можем сделать еще, то он будет адресован Конгрессу Соединенных Штатов", – рассказал он.

Представитель Государственного департамента подчеркнул, что в Палате представителей сейчас находится законопроект, который предусматривает дополнительное финансирование потребностей национальной безопасности США. Это финансирование позволит Украине получить доступ к большему количеству оружия, включая системы противовоздушной обороны. Представитель Госдепа выразил оптимизм, что законопроект будет одобрен.

В США объяснили разницу в защите Украины и Израиля