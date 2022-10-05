Пентагон считает целесообразным передавать Украине советские танки, а не западные

Соединенные Штаты выступают за то, чтобы передавать Украине танки советского образца. Мол, это более целесообразно, чем современная западная техника.

Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Пат Райдер.

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В то же время Райдер отметил, что украинские военные эффективно используют западное оружие, в том числе системы HIMARS.

Мы видели, как украинцы могут использовать эти возможности, чтобы лишить критически важных российских материально-технических средств, узлов, контроля общин, узлов, складов боеприпасов и т.д., и действительно ослабить россиян,

– сказал он.

Накануне, 4 октября, стало известно, что США предоставит Украине еще один пакет помощи на 625 миллионов ракеты HIMARS. Он предполагает :

артиллерийские ракетные системы HIMARS;

артиллерийские системы и боеприпасы;

бронетехнику;

транспортные средства.

В Пентагоне поражены контрнаступлением ВСУ

Ранее помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер отметила, что Вооруженным Силам Украины удается достигать стратегических целей в трех направлениях. Речь идет о Харьковской, Херсонской и Донецкой области.

Как заявила Валландер, в настоящее время виден потрясающий успех на передовой в Харьковской области, а также ключевые стратегические успехи украинских сил в Донецкой и Луганской областях, в частности, недавнее возвращение контроля над городом Лиман.

Помощница министра отметила, что освобождение Лимана существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой.

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