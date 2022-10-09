В США снова думают признать Россию террористом: Давыдюк объяснил цель

В Штатах вернулись к вопросу признания России государством-спонсором терроризма. В Конгресс США был внесен соответствующий законопроект. Более того, говорится о предоставлении России статуса страны, осуществляющей геноцид.

По мнению политолога Николая Давыдюка, таким образом США посылают важный сигнал России. Об этом он сказал на эксклюзивном стриме, который транслировал ютуб 24 канала.

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С какой целью США внесли законопроект

Давыдюк считает, что законопроект о признании России государством-спонсором терроризма – это превентивная мера, чтобы она не использовала тактическое ядерное оружие.

Россияне в Женеве на переговорах просили не называть и не признавать их государством-террористом. Для Путина это было важно. Зная это, Запад специально вносит такую норму, чтобы остановить возможный удар,

– объяснил он.

Так, если россияне все-таки отважатся на применение ядерного оружия – им придется носить это имя. Известно, что статус государства-спонсора терроризма предусматривает большое количество ограничивающих санкций, в том числе в отношении сотрудничающих с ней стран.

"Все то, чего Путин очень не хочет, может стать реальностью. И, я думаю, что это выстрел на опережение – красная линия, которой россиянам намекают, что это может произойти", – подчеркнул Давыдюк.

Политолог уверяет, что сейчас Вашингтон посылает Москве определенные намеки в рамках их дипломатических переговоров. И возможность признания России страной, которая спонсирует терроризм – не единственный. Кроме этого, Байден поднял вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

"США говорили о многих пунктах, которые они могут использовать, и они достаточно уверенно идут в этом направлении", – подытожил Николай Давыдюк.

Россию хотят признать государством-террористом: последние новости

Украина неоднократно призывала США признать Россию государством-террористом. В частности, на этом постоянно подчеркивает президент Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в августе отмечал, что над этим активно работают, но еще нужно время.

В преддверии выборов в США увеличивается давление на администрацию президента Джозефа Байдена о признании России государством-спонсором терроризма. Двухпартийная консолидация заставляет Вашингтон принимать быстрые решения.

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