США сомневаются, что Германия пойдет на жесткие санкции против России, – Bloomberg

18 января 2022 , 18:57
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Источник:

Bloomberg

В США считают, что ситуация вокруг "Северного потока-2" и растущее влияние России могут стать поводом для разногласий с Германией. Американцы обсуждают эту проблему.

Один из бывших чиновников в комментарии агентству Bloomberg заявил, что в Вашингтоне сомневаются в готовности Берлина ввести жесткий пакет санкций против Москвы.

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В свою очередь депутат Бундестага Нильс Шмид отметил, что, решившись на более мощные шаги, Европе придется заплатить высокую цену, включая проблемы по поставкам энергоносителей.

Есть веские причины не делать этого (вводить жесткий пакет санкций – 24 канал),
– добавил он.

Обратите внимание! Сенат США в январе уже опубликовал проект санкций, касающихся президента России. Их введут при нападении на Украину. Ограничения касаются запрета въезда в США и замораживания активов.

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Автор: Олег Васьків