В США создали группу поддержки Беларуси – Голос Америки

В Конгрессе США учредили так называемый Белорусский кокус или группу поддержки Беларуси. В нее вошли члены Палаты представителей из Демократической и Республиканской партии.

Презентация инициативы состоялась в посольстве Литвы. Законодательство отметило, что Конгресс объединен в своей поддержке демократических стремлений белорусского народа и обязалось помогать в реализации этих стремлений.

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Соглашение между Германией и США

Вашингтон обсуждает детали новых договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2". В соответствии с ним, если Россия использует энергетику как оружие против Украины, Германия обязана инициировать усилия, в том числе санкции или ограничить возможности экспорта в российских энергоресурсах до Европы.

Также Германия должна создать Зеленый фонд для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и безопасности Украины. В общении с прессой после обнародования деталей президент США Джо Байден заявил, что помешать достройке "Северного потока-2" уже было невозможно.

К теме Байден заявил, что "Северный поток-2" было невозможно остановить

Позиция Меркель относительно "Северного потока-2"

Канцлер Ангела Меркель назвала договоренности хорошим шагом, хоть и признала, что существенных разногласий США и Германии преодолеть не удалось. Относительно вероятности введения санкций против России в случае дальнейшей агрессии или энергетического давления на Украину она высказалась: "У нас есть возможность, которой бы я не хотела воспользоваться. Но она у нас всегда есть относительно Крыма или Донецка с Луганском. Мы имеем возможность ввести санкции. Поэтому мы не лишены вариантов что-то сделать".

Массовые пожары в США

Ранее Меркель заверила, что будет прилагать все возможные усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину, даже если запустят российский газопровод.

Масштабные лесные пожары, которые бушуют на западном побережье США лишь усиливаются из-за экстремальной, жаркой и сухой погоды. По состоянию на четверг, 22 июля, огонь бушует уже в 13 штатах. Сейчас самый масштабный пожар в штате Орегон распространился на 1 600 квадратных километров, это почти 2 площади Киева.

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