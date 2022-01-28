США созывают срочное заседание Совбеза ООН: повод – угроза вторжения России в Украину

Срочное и открытое заседание Совбеза ООН созывают по инициативе США уже на понедельник, 31 января. Об этом сообщила постоянный представитель страны в Организации Линда Томас-Гринфилд.

Белый дом сообщил, что именно хочет на Совбезе обсудить. Речь идет об "угрожающем поведении России в отношении Украины и наращивании российских войск на границах Украины и в Беларуси".

В этот же день Санду предупредила граждан Молдовы о высоком риске войны

США созывают заседание Совбеза из-за угрозы России

"Этот вопрос имеет решающее значение для международного мира и безопасности", – заявила постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд.

Речь идет об угрозе нового вторжения России в Украину. Этот вопрос США хотят обсудить на открытом заседании Совета Безопасности ООН 31 января. В США убеждены:

Совет Безопасности ООН является важнейшей площадкой для дипломатии.

И сейчас она должна "полностью сосредоточиться на этом вопросе" (угрозы России).

Томас-Гринфилд добавила, что Совбез должен изучить факты и проанализировать, что будет дальше с Украиной, Россией, в целом Европой "в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

Новость о созыве Совбеза прозвучала в день разговора Байдена и Зеленского

Примечательно, что в этот день президент США Джо Байден говорил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Вот реакции на итоги разговора от обеих сторон:

Согласовали общие действия и финансовую поддержку: о чем Зеленский говорил с Байденом.

Деньги, Россия, нормандский формат: в США рассказали о темах разговора Байдена и Зеленского.

К слову, 25 января Верховная Рада поддержала обращение о шантаже России военной агрессией. Документ адресован Евросоюзу, ООН, а также правительствам и парламентам других стран.

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