В США столкнулись 40 автомобилей: впечатляющие фото и видео

Из-за ледяного дождя в США столкнулись 40 автомобилей. ДТП произошло 23 декабря в штате Висконсин.

Дорожно-транспортное происшествие принесло достаточно тяжелые последствия. В то же время о пострадавших неизвестно.

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Водители не могли справиться с управлением

Ледяной дождь мгновенно превратил дорогу в каток. Потому водители не могли справиться с управлением.

Первым в дорожно-транспортном происшествии попал грузовик. Он влетел в дорожный отбойник и заблокировал дорогу другим автомобилем.

Столкнулись 40 автомобилей / Фото пресс-службы полиции штата

К счастью, пострадавших нет

Затем с грузовиком столкнулось несколько легковушек. После этого автомобили один за другим стали врезаться.

В Германии 23 декабря столкнулись около 50 автомобилей . Это произошло также из-за ледяного дождя.

Очевидцы рассказали, что на месте инцидента вспыхнула одна из машин. К счастью, в результате массового ДТП пострадавших с тяжелыми травмами нет.

Видео самого столкновения транспорта нет. Но журналисты получили запись, которую сняли в первые минуты после аварии.

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Большое количество транспорта, попавшего в ДТП, объясняют не только плохой погодой, но и тем, что этот участок трассы – связующий между двумя штатами: Миннеаполис и Чикаго. Самое активное движение там – ночью и утром.

Массовые ДТП в США: что известно

В феврале 2021 года из-за гололедицы на северо-востоке Техаса столкнулись примерно 130 автомобилей. ДТП растянулось на 2,5 километра.

На шоссе в штате Вайоминг в марте 2020 года врезались друг в друга более 100 автомобилей. Погибли по меньшей мере три человека.

Около 70 автомобилей попали в аварию в штате Вирджиния. Более полусотни человек попали в больницу.

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