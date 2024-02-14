Политика США переформатируется, а традиционных партий уже нет

На наших глазах происходит переформатирование американского политического пространства. Больше об этом читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

На складах НАТО пылится победа Украины и Израиля

У меня, как у украинского видеоблогера, который следит за Вашингтоном, все чаще возникает плохое впечатление, что два здешних непримиримых соперника, две злейшие карикатуры на "Лидера Свободного Мира" заключили между собой негласное соглашение, разделив свои обязанности по уничтожению этого самого Свободного Мира.

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В отличие от Рима времен упадка, современная западная цивилизация превосходит бросивших ей вызов варваров во всем: в научно-технологическом потенциале, экономическом развитии, военной мощи.

Решающая военная победа над силами абсолютного зла, обеспечивающая безопасность Европы и Ближнего Востока на десятилетия вперед, достижима в течение 2 – 3 месяцев при наличии минимальной политической воли в Вашингтоне. Изнеженному золотому миллиарду даже не надо сражаться на поле боя.

А все потому, что 40 миллионов украинцев и 10 миллионов евреев, два героических народа, две героические армии ведут сегодня с теми же варварами священную войну за свое существование, одновременно прикрывая своими телами, как 300 спартанцев, весь "цивилизованный мир".

Для победы им нужно от Запада лишь оружие, горы которого бесполезно валяются на складах НАТО.

Чудо на Потомаке

К вечеру 8 февраля американский политикум, казалось, достиг своего дна. Дональд Трамп, который уже не скрывает своей цели задушить в угоду Владимиру Путину Украину, угрозами и шантажом заставил республиканцев отказаться от подготовленного совместно с демократами пакетного законопроекта по военной помощи и южной границе.

Его конкурент в борьбе за пост возможно последнего президента США тоже отличился этим вечером. Он провел феерическую пресс-конференцию на тему "Моя память в порядке. Я только что переговорил с президентом Мексики Сиси". После чего отправился к выходу, но вспомнил, что у него есть обязательный темник, а потому вернулся и гневно осудил израильскую военщину за непропорциональное применение силы в Газе.

Если республиканцы запуганы Трампом, то Джо Байден сам запуган левым крылом своей партии, которое выступает за свободную от евреев от реки до моря Палестину. Прогрессисты отказывают Байдену в поддержке и валят его предвыборные рейтинги.

На следующий день я обреченно ждал, кто из американских политиков или которая из американских политических институтов в очередной раз постучит в вашингтонское дно снизу. Но под вечер произошло по нынешним временам настоящее "Чудо на Потамаке". 67 сенаторов (из них 19 республиканцев) оттолкнулись от дна – убрали из проваленного накануне текста все положения о границе и приняли в первом чтении законопроект о военной помощи Украине и Израилю.

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Сенат по требованию лидеров демократов и республиканцев Чака Шумера и Митча Макконнелла продолжал работать в субботу и воскресенье, и даже во время Super Bowl.

В ночь на вторник законопроект окончательно принял Сенат. Теперь весь вашингтонский внешнеполитический бомонд отправляется в Мюнхен на ежегодную конференцию по безопасности, где Украина будет центральным вопросом.

В США теперь новые партии

Европа в бешенстве от трусливой нерешительности США и от президентских перспектив маньчжурского кандидата. Это здоровое чувство реализуется в политическую, финансовую, военную помощь Украине (11 норвежских NASAM, 60 французских SCALP).

Американские участники конференции услышат на ней много интересного о себе и о своей стране. Мюнхен станет на этот раз символом не предательства, а, наоборот, консолидации воли и решимости Запада.

Вернувшись в Вашингтон, конгрессмены начнут голосование по уже принятому Сенатом законопроекту в Палате. Меня не интересует маленький очкарик спикер с бегающими глазами. Меня интересуют прежде всего три известных деятеля Республиканской партии, главы ведущих комитетов Палаты (по иностранным делам, обороны, разведки):

Майкл Маккол,

Майк Роджерс,

Майк Тернер.

Для авторов замечательного документа Proposed Plan for Victory in Ukraine не проголосовать за военную помощь Украине означало бы публично под камеры всех мировых каналов отказаться от своих убеждений, стать на колени и сладко поцеловать задницу Трампа.

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Учитывая вышеизложенное, считаю, что закон о военной помощи Украине и Израилю после четырех с половиной месяцев проволочек будет наконец принят Конгрессом США.

На глазах происходит переформатирование американского политического пространства. Нет сегодня традиционной демократической и республиканской партии. В ключевой решающий момент мировой войны в США есть только две партии:

партия капитуляции (прогрессивисты + трамписты);

партия победы (рейганское крыло республиканцев и трумэнское крыло демократов).

Их ресурсы в Вашингтоне пока примерно сопоставимы. Но на стороне партии победы два очень сильных аргумента – Украина, героически сражающаяся сегодня с абсолютным злом за себя и за все человечество, и Израиль.